Люди-функции. Смена лидеров больше не меняет политику Запада

Вступление в должность нового британского премьера и его первые заявления наглядно доказали истинность утверждения, что в настоящее время внешняя политика западных государств вообще никак не зависит от личности руководителя страны и состава правительства.
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