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Единое пособие на детей: семьи смогут синхронизировать сроки выплат через одно заявление

Единое пособие на детей: семьи смогут синхронизировать сроки выплат через одно заявление

Единое пособие на детей: семьи смогут синхронизировать сроки выплат через одно заявление Елена ГалицкаяСоциальный фонд России (СФР) напомнил семьям с детьми о возможности упростить получение единого пособия: если выплаты на нескольких детей назначены на разные периоды, родители могут привести даты их окончания к единому сроку.

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