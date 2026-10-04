Единое пособие на детей: семьи смогут синхронизировать сроки выплат через одно заявление Елена ГалицкаяСоциальный фонд России (СФР) напомнил семьям с детьми о возможности упростить получение единого пособия: если выплаты на нескольких детей назначены на разные периоды, родители могут привести даты их окончания к единому сроку.
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