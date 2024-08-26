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Сервис создания заметок Notion закроет аккаунты пользователям из РФ

Сервис создания заметок Notion закроет аккаунты пользователям из РФ

Сервис для создания заметок и баз данных Notion закроет аккаунты пользователям из России 9 сентября. Причиной этого стали американские санкции, ограничивающие доступ к определённому программному обеспечению из России.

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