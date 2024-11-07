На 14 миллионов рублей оштрафованы нарушители пожарной безопасности в Приморье

В Приморье нарушители пожарной безопасности заплатят более 14 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS. Подразделениями надзорной деятельности МЧС России по Приморскому краю с начала года вынесено 512 постановлений об административном наказании .
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