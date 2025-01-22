Экс-футболист Булыкин: хочется, чтобы Россия играла с хорошими соперниками

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о возможных матчах сборной России с командами из Азии и Африки, заявив, что ему хочется, чтобы россияне играли с хорошими соперниками, передает Vprognoze.
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