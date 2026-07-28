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Газета.ру

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Специалист Гусев: мошенники угадывают некоторые пароли россиян с первой попытки

Специалист Гусев: мошенники угадывают некоторые пароли россиян с первой попытки

Некоторые пароли россиян мошенники способны угадать с первой попытки. В топ самых взламываемых паролей в первую очередь входят такие, как "123456", "qwerty", "password" и любые другие последовательности клавиш, а также клички питомцев и сочетания имён с датой рождения – например, "van1990", сообщил RT технический директор HASPBOX Александр Гусев.

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