Специалист Гусев: мошенники угадывают некоторые пароли россиян с первой попытки

Некоторые пароли россиян мошенники способны угадать с первой попытки. В топ самых взламываемых паролей в первую очередь входят такие, как "123456", "qwerty", "password" и любые другие последовательности клавиш, а также клички питомцев и сочетания имён с датой рождения – например, "van1990", сообщил RT технический директор HASPBOX Александр Гусев.