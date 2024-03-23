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В Казани отменили концерты и спектакли в связи с терактом «Крокус Сити Холле»

В Казани отменили концерты и спектакли в связи с терактом «Крокус Сити Холле»

В Казани отменили концерты и спектакли в связи с терактом «Крокус Сити Холле». Среди отмененных мероприятий — представления в театре Камала, комплексе «Шарык клубы», казанском ТЮЗе и молодежном театре на Булаке.

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