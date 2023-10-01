Чонгук из BTS занял третье место в глобальном чарте со своим вторым сольником «3D»

Позавчера мир увидел продолжение сольного творчества Чонгука (Jungkook) из BTS. Сингл «3D» особо никак не анонсировался и не рекламировался, однако это не помешало ему за сутки набрать более шести миллионов прослушиваний на платформе Spotify.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии