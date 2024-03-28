Премьер Госсовета КНР призвал к укреплению сотрудничества с Баварией

Пекин, 27 марта /Синьхуа/-- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провел встречу с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зедером, в ходе которой призвал к укреплению торгово-экономического сотрудничества с Баварией.