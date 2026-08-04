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Десять лет у руля ГИТИСа: почему уход Григория Заславского стал неожиданным поворотом

Десять лет у руля ГИТИСа: почему уход Григория Заславского стал неожиданным поворотом

4 августа 2026 года стало известно о смене руководства ГИТИСа: ректор Григорий Заславский освобожден от должности.

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