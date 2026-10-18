Лунная АЭС до 2036 года: зачем России атомная энергия в космосе.Вице-президент РАН Степан Калмыков заявил, что современные технологии позволяют создать небольшую атомную электростанцию на Луне.
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