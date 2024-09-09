«Встали дыбом волосы»: Алаудинов заглянул в телефоны ВСУшников

Содержимое устройств украинских солдат шокирует. Об этом заявил генерал-майор Апты Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат».
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