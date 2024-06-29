Водитель "Лады Калины" попал в ДТП из-за превышения скорости и отказа от медицинского освидетельствования

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Тольятти вечером в пятницу, 28 июня. Водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением на улице Центральной, когда двигался в сторону Сиреневого переулка.
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