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Водитель "Лады Калины" попал в ДТП из-за превышения скорости и отказа от медицинского освидетельствования

Водитель "Лады Калины" попал в ДТП из-за превышения скорости и отказа от медицинского освидетельствования

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Тольятти вечером в пятницу, 28 июня. Водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением на улице Центральной, когда двигался в сторону Сиреневого переулка.

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