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NYT: в США не обсуждают вопросы выделения Украине новой военной помощи

Ни Белый дом, ни Конгресс США фактически не обсуждают возможность выделения Украине новых пакетов военной помощи после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные администрацией бывшего президента Штатов Джо Байдена.

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