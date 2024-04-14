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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов пропустил 5+ голов в 7-й раз в сезоне, отбив 27 из 32 бросков «Детройта» 

Илья Самсонов отразил 27 бросков из 32 в матче с «Детройтом» (4:5 ОТ). Вратарь «Торонто» пропустил не менее 5 шайб за игру в 7-й раз в текущем чемпионате НХЛ.

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