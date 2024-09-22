Российская валюта подешевела более чем на рубль к американской и европейской валютам. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 сентября 2024 года, составляет 92,5848 рубля (91,6712 рубля накануне), официальный курс евро — 103,3773 рубля (прежний показатель — 103,2490 рубля).
Рубль начал дорожать. Курсы доллара и евро на 22 сентября
Комментарии
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Grandad
Дорожать за счет своего удешевления... Очень интересный способ.
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15 час.
Роман Мурзин
Нестабильность российского рубля, к сожалению, является следствием неэффективной политики правительства. Неспособность принять решительные и продуманные решения привел к волатильности валютного курса, отражающей неуверенность как внутри страны, так и на международной арене. Деятельность Центрального банка также вызывает серьезные вопросы. Ее можно охарактеризовать как непрозрачную, а иногда даже напоминающую мошенническую схему. Высокая закредитованность населения и огромное количество неликвидных кредитных договоров усугубляют ситуацию. В таких условиях страна катится вниз по пути экономической деградации. Для решения сложившейся проблемы необходимо переосмыслить понятие "стабильности". Ключевым моментом должно стать налаживание диалога с населением, учет их интересов и участие в формировании экономической политики. Необходимо разработать четкие и прозрачные механизмы регулирования финансового рынка и снижения закредитованности населения. Лишь путем совместных усилий правительства, Центрального банка и гражданского общества можно достичь экономической стабильности и процветания в России.
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14 час.
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