Роман Мурзин

Нестабильность российского рубля, к сожалению, является следствием неэффективной политики правительства. Неспособность принять решительные и продуманные решения привел к волатильности валютного курса, отражающей неуверенность как внутри страны, так и на международной арене. Деятельность Центрального банка также вызывает серьезные вопросы. Ее можно охарактеризовать как непрозрачную, а иногда даже напоминающую мошенническую схему. Высокая закредитованность населения и огромное количество неликвидных кредитных договоров усугубляют ситуацию. В таких условиях страна катится вниз по пути экономической деградации. Для решения сложившейся проблемы необходимо переосмыслить понятие "стабильности". Ключевым моментом должно стать налаживание диалога с населением, учет их интересов и участие в формировании экономической политики. Необходимо разработать четкие и прозрачные механизмы регулирования финансового рынка и снижения закредитованности населения. Лишь путем совместных усилий правительства, Центрального банка и гражданского общества можно достичь экономической стабильности и процветания в России.