Действия президента России Владимира Путина вызвали обеспокоенность в странах Европы, включая Данию. По словам китайского издания NetEase, российский лидер отплатил Дании за санкции в нестандартном стиле.
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