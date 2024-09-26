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Царьград

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Против русских поднимается орда. Мигранты-радикалы нашли "своих" в России: Опасное слияние произошло

Против русских поднимается орда. Мигранты-радикалы нашли "своих" в России: Опасное слияние произошло

Против русских поднимается орда. Мигранты-радикалы нашли "своих" в России. Опасное слияние произошло, заметил Александр Михайлов: "Это серьёзный вызов".

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Потому что дети не разговаривают на русском и ей приходилось объяснять… А дети просто не понимают языка. Естественно, им приходилось уделять больше внимания. И получается, что весь класс едет вниз из-за этого.&quot; ............... Не знают языка но хотят научиться, это одно, не знают и не хотят это совсем другое. бациллы не размножаются в неподходящей среде, и мигранты едут с семьями не потому что на родине нет работы а потому что работать не хотят нигде. У нас и пособия получают и образование бесплатное и врачи принимают без проблем....... человеческим бациллам лафа полная... вот и решайте депы а то ведь и до глобальных проблем недалеко.... и мне например их извинения как то совершенно до того места. Пусть валят обратно только за свой счет и хватит обходить краем законы прописанные в Конституции и УК РФ.
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16 час.
Ч
Чак
Кто из депутатов поддерживает чурок, то гнать с должности без права работы на руководящих постах.
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14 час.
Н
Наталья
Власть обижается, что ее &quot;оскорбляют&quot;?! Законы принимать собралась?? - да вас уже не то, что бы оскорблять, а гнать пора в 3 шеи!! Еще и пинка дать! Народ умнее вас в 1000 раз, воет уже, а вы слепы и глухи!!
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7 час.

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