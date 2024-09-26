Против русских поднимается орда. Мигранты-радикалы нашли "своих" в России: Опасное слияние произошло

Дмитрий Гурин

"Потому что дети не разговаривают на русском и ей приходилось объяснять… А дети просто не понимают языка. Естественно, им приходилось уделять больше внимания. И получается, что весь класс едет вниз из-за этого." ............... Не знают языка но хотят научиться, это одно, не знают и не хотят это совсем другое. бациллы не размножаются в неподходящей среде, и мигранты едут с семьями не потому что на родине нет работы а потому что работать не хотят нигде. У нас и пособия получают и образование бесплатное и врачи принимают без проблем....... человеческим бациллам лафа полная... вот и решайте депы а то ведь и до глобальных проблем недалеко.... и мне например их извинения как то совершенно до того места. Пусть валят обратно только за свой счет и хватит обходить краем законы прописанные в Конституции и УК РФ.