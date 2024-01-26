СКР опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76. Видео

СК РФ опубликовал кадры со взлетной полосы одного из аэродромов, в подписи к которым указывается, что это «кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76», потерпевший крушение в небе над Белгородской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии