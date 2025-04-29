Таиланд выдал России вымогателя, находившегося в международном розыске

В аэропорту Бангкока представители компетентных органов Таиланда передали российским полицейским гражданина России, который находился в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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