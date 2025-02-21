«Спартак» разгромил соперника в КХЛ

Команды схлестнулись на льду в матче Чемпионата КХЛ.В итоге битва завершилась со счетом 6:2. Авторы голов - Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев, Ансель Галимов, Адам Ружичка, Андрей Локтионов, Прохор Корбит, Валентин Пьянов и Тэйлор Бек.
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