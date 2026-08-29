«Суд разберется»: отец девочки, убившей 12-летнего школьника, дал комментарий

На днях в Подмосковье произошла трагедия — девочки 15 и 17 лет жестоко расправились с 12-летним школьником.
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