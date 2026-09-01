В День знаний сотрудники МВД по Республике Мордовия открыли мобильный рекрутинговый центр ведомства в Саранске

В первый день осени, когда для тысяч школьников и студентов начинается новый учебный год, Министерство внутренних дел по Республике Мордовия открыло свои двери для потенциальных кандидатов на открытом воздухе.
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