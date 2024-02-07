Кемеровская ГИБДД анонсировала рейд по пьяным и безответственным водителям

8 февраля в областном центре пройдут рейдовые мероприятия по пресечению нарушений водителями. Они будут направлены на пресечение нарушений по перевозке детей-пассажиров, а также на привлечение к ответственности водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
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