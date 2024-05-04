Уголовник Арестович: Мы еще раз набьем друг другу морды и задумаемся

Не набьем морды друг другу, а добьем эту гадину. А друзей на Украине у Русских пока нет одни враги.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Надо начать платить деньги хохлам, что будут сдавать нам позиции ВСУ и склады с западным вооружением. Только и всего. Нам это будет не накладно, а хохлам приработок.