Политнавигатор США дадут Украине «много-много Ф-16», и она остановит российское наступление.
Уголовник Арестович: Мы еще раз набьем друг другу морды и задумаемся
Комментарии
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Валерий Федосеев
Не набьем морды друг другу, а добьем эту гадину. А друзей на Украине у Русских пока нет одни враги.
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Кастрюлеголовые России не друзья! Фашизм надо истреблять!
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Надо начать платить деньги хохлам, что будут сдавать нам позиции ВСУ и склады с западным вооружением. Только и всего. Нам это будет не накладно, а хохлам приработок.
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2 час.
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