Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Зачем в сумасшедшем доме допустили пациентов к интернету, безобразие. 🤣😂"Таджики, хватит ...
  • Петр Стародымов
    Если не хотите «унижаться», то езжайте домой. А если считаете, что вас «унижают», а вы приехали работать, то работайт..."Таджики, хватит ...
  • лина любимцева
    А вы, нужно ТАК понимать, с дивана и горшка все-таки сползли? И приносите пользу обществу подобными своими постами? К..."Таджики, хватит ...

Уголовник Арестович: Мы еще раз набьем друг другу морды и задумаемся

Уголовник Арестович: Мы еще раз набьем друг другу морды и задумаемся

Политнавигатор США дадут Украине «много-много Ф-16», и она остановит российское наступление.

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Комментарии
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Валерий Федосеев
Не набьем морды друг другу, а добьем эту гадину. А друзей на Украине у Русских пока нет одни враги.
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Кастрюлеголовые России не друзья! Фашизм надо истреблять!
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Надо начать платить деньги хохлам, что будут сдавать нам позиции ВСУ и склады с западным вооружением. Только и всего. Нам это будет не накладно, а хохлам приработок.
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2 час.

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