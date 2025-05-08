Захарова: на 9 мая в Москву прибудет большое количество иностранных гостей

Несмотря на трудности, создаваемые недоброжелателями России, в Москву на предстоящие мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, прибудет большое число иностранных гостей, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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