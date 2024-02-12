ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЛИБЕРАЛОВ

АС

Александр Сысоев

Путин зачистил самих либеральных (русофобских) лидеров: Ходорковский, Чубайс, Навальный и др., но он не зачистил и в принципе не мог зачистить сам протестный электорат. А он не такой маленький, об этом говорит вузовская молодежь, подросшие малограмотные навальнята, ютубных дел "специалисты", поколение ЕГЭ, не всегда способное отличить Ленина от Леннона и т.п. Так, что через два года борьба за парламентские места будет нешуточной, как и вообще политическая турбулентность в недалеком будущем.Пристегните ваши ремни!