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ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЛИБЕРАЛОВ

ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЛИБЕРАЛОВ

Надеждина закономерно сняли. Снял не ЦИК, который только зафиксировал массовые фальсификации подписей, а сами либералы, которые подставили его с подписями, надеясь раздуть скандал.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Путин зачистил самих либеральных  (русофобских) лидеров: Ходорковский, Чубайс, Навальный и др., но он не зачистил и в принципе не мог зачистить сам протестный электорат. А он не такой маленький, об этом говорит вузовская молодежь, подросшие малограмотные навальнята, ютубных дел  &quot;специалисты&quot;, поколение ЕГЭ, не всегда способное отличить Ленина от Леннона и т.п. Так, что через два года борьба за парламентские места будет нешуточной, как и вообще политическая турбулентность в недалеком будущем.Пристегните ваши ремни!
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1 час.
v
valeriy
время когда решали ден. знаки уходит, этим рукожопам лучше валить по добру, народ сыт ими по горло и вилы в сенях блестять...
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19 мин.
Лариса Фомичева
Хоть бы знать-что это за чмо,и откуда вылезло.
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6 мин.

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