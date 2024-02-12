Надеждина закономерно сняли. Снял не ЦИК, который только зафиксировал массовые фальсификации подписей, а сами либералы, которые подставили его с подписями, надеясь раздуть скандал.
ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЛИБЕРАЛОВ
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Путин зачистил самих либеральных (русофобских) лидеров: Ходорковский, Чубайс, Навальный и др., но он не зачистил и в принципе не мог зачистить сам протестный электорат. А он не такой маленький, об этом говорит вузовская молодежь, подросшие малограмотные навальнята, ютубных дел "специалисты", поколение ЕГЭ, не всегда способное отличить Ленина от Леннона и т.п. Так, что через два года борьба за парламентские места будет нешуточной, как и вообще политическая турбулентность в недалеком будущем.Пристегните ваши ремни!
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1 час.
v
valeriy
время когда решали ден. знаки уходит, этим рукожопам лучше валить по добру, народ сыт ими по горло и вилы в сенях блестять...
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19 мин.
Лариса Фомичева
Хоть бы знать-что это за чмо,и откуда вылезло.
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6 мин.
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