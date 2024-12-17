Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей территорий

Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. По данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), 55 процентов жителей Польши поддержали отказ Киева от части регионов ради мира, передает Polskie Radio.
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