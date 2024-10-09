На пляжах Алушты восстановят буны и террасу

В Алуште официально закончился курортный сезон и количество отдыхающих на пляжах уменьшилось. Глава администрации Алушты Галина Огнева вместе со специалистами ГКУ РК «Противооползневое управление» и строителями побывала на городских пляжах.
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