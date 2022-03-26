Володимир Зеленський звертається до учасників форуму в Досі, 26 березня 2022 р. (фото Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters) Президент України закликав нафтогазовидобувні країни збільшити постачання сировини Володимир Зеленський закликав нафтогазовидобувні країни збільшити видобуток та постачання сировини, щоб Росія не змогла використати свої ресурси для шантажу інших країн Виступаючи з відеозв'язку на міжнародній конференції […] Сообщение Президент України закликав нафтогазовидобувні країни збільшити постачання сировини появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.