Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    СССР созданный Лениным вот это точно будущее мира, причём справедливое«Сталин не ушел в...
  • Василий Топчий
    Но Путин только дуэли назначает. Где дела? Русский народ методически уничтожается фашистами.Укры атаковали ра...
  • Василий Топчий
    Победить Украину малой кровью за короткий период времени можно было сразу в начале СВО, повредив эти генерационные мо...Укры атаковали ра...

Семь детей у православного программиста

Семь детей у православного программиста

Читатель Игорь прислал письмо, где рассказывает о своём личном вкладе в разрешение демографического кризиса в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Дембо
Ну и причём тут православие? Есть ВОСПИТАНИЕ с детства хороших моральных качеств. А это &quot;работа&quot; РОДИТЕЛЕЙ, а не вера в бога. Есть страны, где о боге понятия не имеют. И живут нормально. Все культурные, моральные, духовные  ценности, которые берёт себе в заслугу православие известны человечеству задолго до появления какой-либо религии. Так что не надо лепить православие к каждому забору и на каждом подходящем сайте.
Ответить
22 час.
Александр Маркитанов
Абсолютно не при чём. Это очередной хайп церковных бизнесменов. Вот про смертельные ДТП с участием пьяных &quot;православных&quot;попов не напишут, как и про то, что их отмазывают. Время нынче такое...
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх