Семь детей у православного программиста

Олег Дембо

Ну и причём тут православие? Есть ВОСПИТАНИЕ с детства хороших моральных качеств. А это "работа" РОДИТЕЛЕЙ, а не вера в бога. Есть страны, где о боге понятия не имеют. И живут нормально. Все культурные, моральные, духовные ценности, которые берёт себе в заслугу православие известны человечеству задолго до появления какой-либо религии. Так что не надо лепить православие к каждому забору и на каждом подходящем сайте.