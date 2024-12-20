Читатель Игорь прислал письмо, где рассказывает о своём личном вкладе в разрешение демографического кризиса в России.
Семь детей у православного программиста
Комментарии
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Олег Дембо
Ну и причём тут православие? Есть ВОСПИТАНИЕ с детства хороших моральных качеств. А это "работа" РОДИТЕЛЕЙ, а не вера в бога. Есть страны, где о боге понятия не имеют. И живут нормально. Все культурные, моральные, духовные ценности, которые берёт себе в заслугу православие известны человечеству задолго до появления какой-либо религии. Так что не надо лепить православие к каждому забору и на каждом подходящем сайте.
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22 час.
Александр Маркитанов
Абсолютно не при чём. Это очередной хайп церковных бизнесменов. Вот про смертельные ДТП с участием пьяных "православных"попов не напишут, как и про то, что их отмазывают. Время нынче такое...
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21 час.
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