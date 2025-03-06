5 марта 1953 года умер (скорее всего в результате отравления) Иосиф Виссарионович Сталин, благодаря личному дипломатическому мастерству которого, Россия (ранее – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) исторически справедливо вернула себе «исконно славянские земли», которые с 1946 года названы Калининградской областью.