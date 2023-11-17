Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Судя по всему цены в России определяются не по затратам , а по понятиям.Цены на хлеб прод...
  • Валентин Воробьев
    Да ещё кешбэк... тьфу!Матвиенко призвал...
  • svobodaalex
    расстрел по закону военного времениАзербайджан выдал...

Мама была права. Amic.ru дарит призы за истории из детства

Мама была права. Amic.ru дарит призы за истории из детства

Три участника получат по умной колонке с голосовым помощником Марусей "Вот будут свои дети – поймешь!", "Бутерброды – это не еда", "Надень шапку" – наверняка эти фразы слышали многие в детстве и злились на своих мам, которые их говорили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх