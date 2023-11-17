Мама была права. Amic.ru дарит призы за истории из детства

Три участника получат по умной колонке с голосовым помощником Марусей "Вот будут свои дети – поймешь!", "Бутерброды – это не еда", "Надень шапку" – наверняка эти фразы слышали многие в детстве и злились на своих мам, которые их говорили.
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