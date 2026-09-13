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Мировое обозрение

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Конец военным посылкам: Российские ракеты накрыли центр «Новой почты» в Одесской области

Конец военным посылкам: Российские ракеты накрыли центр «Новой почты» в Одесской области

Минувшая ночь ознаменовалась серией групповых ударов по объектам военной логистики и связанной с ними энергетической инфраструктуре украинских формирований.

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