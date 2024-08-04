Байден потребовал от Нетаньяху не дезинформировать его о переговорах с ХАМАС

Global Look Press/Adam Schultz/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху потребовал не дезинформировать его касательно хода переговоров с палестинским движением ХАМАС по теме перемирия в секторе Газа и освобождения заложников.