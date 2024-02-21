"360": машина упала с моста в районе автовокзала "Южные ворота"

В Москве автомобиль упал с моста при съезде с МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра. Происшествие случилось ночью в районе автовокзала "Южные ворота", передает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.
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