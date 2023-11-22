Волынец призвала учитывать только общий доход семьи при расчете детского пособия

При расчете пособия, назначаемого в связи с рождением и воспитанием ребенка, нужно не учитываться нефинансовые факторы, в том числе имущественной обеспеченности, убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии