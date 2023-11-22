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Волынец призвала учитывать только общий доход семьи при расчете детского пособия

Волынец призвала учитывать только общий доход семьи при расчете детского пособия

При расчете пособия, назначаемого в связи с рождением и воспитанием ребенка, нужно не учитываться нефинансовые факторы, в том числе имущественной обеспеченности, убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

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