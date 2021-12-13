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Укол правды: Депутаты пытались привить Попову от коррупции

Укол правды: Депутаты пытались привить Попову от коррупции

Вокруг процесса тотальной вакцинации в России продолжают бушевать скандалы. Вот и Госдума России подкинула дровишек в костёр, скоропостижно свернув расследование о возможных интересах Татьяны Голиковой и Анны Поповой в извлечении прибылей от вакцин.

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