Укол правды: Депутаты пытались привить Попову от коррупции

Вокруг процесса тотальной вакцинации в России продолжают бушевать скандалы. Вот и Госдума России подкинула дровишек в костёр, скоропостижно свернув расследование о возможных интересах Татьяны Голиковой и Анны Поповой в извлечении прибылей от вакцин.