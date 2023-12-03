Запреты, обряды, традиции праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемый 4 декабря Clickio4 декабря православная церковь отмечает один из великих праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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