Доходы региональных бюджетов России выросли в 1 квартале почти на 2%

Доходы региональных бюджетов России по итогам 3 месяцев 2024 года выросли на 1,8% относительно аналогичного периода 2023 года и составили 4,5 млрд рублей, при этом рост был обусловлен позитивной динамикой налоговых и неналоговых доходов (далее – ННД) (+4,3%) при снижении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (-13,2%), следует из обзора, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».