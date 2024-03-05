На Талдомской такси врезалось в легковой автомобиль

Два автомобиля столкнулись в Западном Дегунине, сообщил сегодня наш собственный корреспондент. Утром на Талдомской улице напротив Института педиатрии имени Вельтищева при движении в сторону Коровинского шоссе следовавший в левом ряду автомобиль такси врезался в легковой автомобиль «Форд», ехавший перед ним.
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