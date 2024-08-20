В сети появился тизер загадочной Dying Light: The Beast, которую покажут на Gamescom Opening Nig...

В сети появился тизер загадочной Dying Light: The Beast, которую покажут на Gamescom Opening Night LiveНа прошлой неделе мы узнали, что компания Techland подала заявку регистрацию новой торговой марки “Dying Light: The Beast”.
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