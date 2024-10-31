«Известия» оценили вклад Александра III в развитие России

1 ноября исполняется 130 лет со дня смерти предпоследнего русского императора Александра III. Что подарили России 13 лет царствования сына Александра II и отца Николая II и как о его интересах и направлениях внутренней политики можно рассказать через здания и инфраструктурные проекты, рассказали «Известия».