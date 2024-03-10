Житель Твери отдал случайному собутыльнику свою карту и сообщил пароль

В Твери в полицию обратился 44-летний мужчина. У него с карты пропало 36 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, к краже оказался причастен 25-летний молодой человек, с которым заявитель познакомился накануне.
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