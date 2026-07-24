Юрий Матузов: Воронежская областная Дума расширяет правовую поддержку — бесплатная юридическая помощь теперь доступна резервистам и их семьям

В региональном парламенте закрепили новую социальную гарантию: граждане, состоящие в мобилизационном резерве, и их близкие теперь вправе получать бесплатную юридическую помощь за счёт регионального бюджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии