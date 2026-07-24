НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

Юрий Матузов: Воронежская областная Дума расширяет правовую поддержку — бесплатная юридическая помощь теперь доступна резервистам и их семьям

Юрий Матузов: Воронежская областная Дума расширяет правовую поддержку — бесплатная юридическая помощь теперь доступна резервистам и их семьям

В региональном парламенте закрепили новую социальную гарантию: граждане, состоящие в мобилизационном резерве, и их близкие теперь вправе получать бесплатную юридическую помощь за счёт регионального бюджета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии