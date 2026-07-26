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Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ветеранов-таможенников

Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ветеранов-таможенников

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий сотрудникам таможенных органов, являющимся ветеранами боевых действий, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 дней.

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