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Царьград

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Экс-премьер Качиньский обвинил Россию в нападении подростка в польской школе

Экс-премьер Качиньский обвинил Россию в нападении подростка в польской школе

Политик утверждает, что в России якобы побуждают молодых людей к подобным действиям, однако публичных доказательств связи нападения с Москвой он не представил.

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