Horizon Forbidden West Complet+DLC+ПАТЧИ+Акаунт+Steam

https://irongamers.ru/sale/key/4223954 - Сразу после оплаты вы получаете доступ к общему АККАУНТУ Steam для оффлайн игры Horizon Forbidden West™ Complete Edition+ПАТЧИ+Steam АКТИВАЦИИ есть в наличии, КУПИЛ, СКАЧАЛ, ИГРАЕШЬ Вы платите за полную версию с возможностью БЕСПЛАТНОЙ установки всех патчей и дополнений, которые выйдут в будущем, Вы в любое время сможете зайти в онлайн-режим и установить обновление \ патч .