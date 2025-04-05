Гретцки сфотографировался с Овечкиным после повторения рекорда

Reuters/MAGN IMAGES via Reuters Connect Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки сфотографировался с капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным после того, как россиянин повторил его рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ.
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