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Не только о футболе

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Антирекорд «Баварии», Хендерсон — в огне, сенсации в Италии. Главное в еврофутболе

Антирекорд «Баварии», Хендерсон — в огне, сенсации в Италии. Главное в еврофутболе

    «Сити» уничтожил «Ливерпуль» на выезде, Винисиуса удалили, Захарян забил «Депортиво», а у Головина — очередной ассист! Международная пауза наконец-то закончилась — футбол вернулся в наши дома.

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